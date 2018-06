Lesung in der Bank

Foto: Arifi

Helmstedt. Autoren in Helmstedt heißt die Reihe, die der Literaturkreis seit einigen Jahren in der Volksbank an der Kornstraße 2 in Helmstedt veranstaltet. Zur 59. Lesung am Montag, 11. Juni, ab 19 Uhr hat Literaturkreis-Vorsitzender Wolfgang Rischer zwei heimische Autorinnen eingeladen: Karin Bottke (rechts) aus Helmstedt und Eva Prüße aus Rottorf bei Königslutter. Beide lesen eigene Geschichten aus ihren zuletzt veröffentlichten Büchern. Der Eintritt zur Lesung kostet 5 Euro. Foto: Arifi