50 Jahre Kreistag – Ein Leben für die Kommunalpolitik

Es ist ein Jubiläum, das es im Landkreis Helmstedt so noch nicht gab: Am 1. Oktober wird der Schöninger Sozialdemokrat Rolf-Dieter Backhauß seit 50 Jahren ununterbrochen Mitglied im Kreistag sein. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt der 77-Jährige, der in seiner politischen Laufbahn auch...