Würdiger Auftakt der Schöninger Orgeltage mit Bach-Kantate

Ein Festgottesdienst läutete am frühen Sonntagabend die 24. Schöninger Orgeltage ein. Bis einschließlich Sonntag, 11. November, rückt ein facettenreiches Programm, dargeboten von spannenden Musikern, die imposante Jonas-Weigel-Orgel in der St.-Vincenz-Kirche in den Fokus. Zum Auftakt am Sonntag...