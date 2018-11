In Schöningen soll die Gebühr für Straßenreinigung sinken

Die Gebühr für die Straßenreinigung in der Stadt Schöningen und den Ortsteilen Esbeck und Hoiersdorf soll um 0,98 Euro von bisher 2,78 Euro pro laufendem Meter Straßenfront auf 1,80 Euro sinken. Diesen Vorschlag machte die Stadtverwaltung in der Sitzung des Haushaltsausschusses am...