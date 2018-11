Awo Esbeck nimmt Abschied von den Bürgerstuben

Zum letzten Mal sang der Awo-Ortsverein Esbeck am Mittwochnachmittag in den Bürgerstuben sein „Awo-Esbeck Lied“. Da die Stadt in Absprache mit dem Ortsrat den Mietvertrag für die Räume zum Jahresende gekündigt hat, weil künftig die ehemalige Sportschänke als „Esbecker Dorftreff“ zur Heimat für alle...