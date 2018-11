In drei Höfen können sich Schöninger auf Weihnachten freuen

Auch in diesem Jahr wird in drei Schöninger Höfen wieder Advent gefeiert: im ehemaligen Gefängnishof am Burgplatz, im alten Schmiedehof der Familie Hartwig im Westendorf und im Hof des Schöninger Heimatmuseums. Zum Auftakt verwandelt der Verkehrsverein Schöningen am Freitag, 30. November, von 15...