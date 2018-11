Sportwagen auf der A2 bei Helmstedt restlos ausgebrannt

Völlig ausgebrannt ist am Dienstagabend ein Sportwagen auf der A2 zwischen Helmstedt und Rennau.

Ein McLaren-Sportwagen ist am Mittwochabend auf der Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Helmstedt-West und Rennau in Fahrtrichtung Braunschweig vollständig ausgebrannt.

Um 18.11 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Helmstedt alarmiert. Als sie eintraf, brannte der Wagen in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter Atemschutz wurde zur Brandbekämpfung eingesetzt. Zwischenzeitlich explodierten in dem Wagen verbauten Leichtmetalle. Die Feuerwehr musste die Flammen an diesen Stellen zusätzlich mit Bindemittel löschen.

Der Fahrer hatte sich bereits selbst aus dem brennenden Fahrzeug befreit. Er blieb unverletzt und fuhr schließlich mit dem Abschleppdienst und dem verkohlten Wagen mit. Zusätzliches Pech für ihn: Den nagelneuen Sportwagen hatte er gerade vom Händler geholt, teilte Einsatzleiter Stefan Müller auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt an dem Fahrzeug aus.

Während der zweistündigen Löscharbeiten war nur eine Fahrspur für den Verkehr frei. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Helmstedt mit drei Fahrzeugen und 18 Mann, so Müller.