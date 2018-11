Wendhausens Ortsrat will mehr Sicherheit für Fußgänger

Gleich an mehreren Stellen fordern der Wendhausener Ortsrat und eine im Sommer gegründete örtliche Bürgerinitiative (BI) Verbesserungen und Veränderungen an verkehrlichen Situationen im Dorf. Auf der Ortsratssitzung am Montag in der Gaststätte Zur schönen Aussicht hat der Ortsrat eine ganze Liste...