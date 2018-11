Betrunkener Radfahrer rammt Kleinwagen

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem betrunkenen Fahrradfahrer ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15.21 Uhr auf der Kreisstraße 60 zwischen Danndorf und Grafhorst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer aus Oebisfelde in Höhe der dortigen Kläranlage aus einem Feldweg auf die K 60 einbiegen. Hierbei habe er die Entfernung eines herannahenden schwarzen VW Polo unterschätzt, in dem eine 19 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Helmstedt saß. Der Radfahrer unterschätzte anscheinend den Abstand zum Fahrzeug der 19-Jährigen und fuhr seitlich in den Kleinwagen.

Bei dem Zusammenstoß blieb der Radfahrer unverletzt. Am Polo entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 53 Jahre alten Oebisfelders fest. Ein freiwillig vorgenommener Atemalkoholtest erbrachte das Ergebnis: 1,92 Promille. Dem 53-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.