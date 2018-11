Fünf Engel für den Nikolausumzug

Der Umzug wird am Donnerstag, 6. Dezember, stattfinden. Der Start erfolgt um 17.30 Uhr an der Kirche St. Thomas. Ab 17 Uhr stehen dort die Helfer um den Nikolaus und seine Engel zur Verfügung. Sie werden in gewohnter Weise Gutscheine für Nikolauspräsente bereithalten, die am Ziel von den...