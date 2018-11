20-Jähriger nach Discobesuch beraubt

Die Helmstedter Polizei sucht Zeugen eines Raubüberfalls der sich am Sonntagmorgen um 6.55 Uhr ereignet hat. Opfer ist ein 20 Jahre alter Mann aus Helmstedt. Dieser hatte zuvor in einer Diskothek am Papenberg gefeiert. Vor der Disco wurde er von zwei Männern angesprochen und in einen Hinterhof im...