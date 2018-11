Schöninger Rat sieht Gymnasium Anna-Sophianeum in Gefahr

Der Landkreis Helmstedt würde mit der beabsichtigten Planung, das Gymnasium am Bötschenberg in die Stadt Königslutter am Elm zu verlegen, ein seit Jahrzehnten bewährtes System der Gymnasien im Landkreis Helmstedt ohne Not verändern und die angebotene Qualität aufs Spiel setzen. Diesen Standpunkt vertritt der Rat der Stadt Schöningen. In einer Resolution, die in der jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen worden...