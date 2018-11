Weihnachtszauber im ehemaligen Schöninger Gefängnis

„So viele Besucher hatten wir noch nie“, freute sich Elke Stern, Vorsitzende des Schöninger Verkehrsvereins, der am Freitagabend zum Auftakt der Reihe Advent in den Höfen das ehemalige Gefängnis wieder in einen stimmungsvollen adventlichen Markt verwandelt hatte. Mehr als 30 Aussteller, vorwiegend...