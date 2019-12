Brandstifter halten Feuerwehren in Atem

Zwölfmal brannte es seit September 2018 beim Kleingartenverein Driebenberg 1950 in Königslutter, 25 bis 30 gelegte Brände in Schuppen und Lauben musste die Feuerwehr seit Ende 2016 im Quartier zwischen Memel- und Nordstraße sowie Walbecker Straße in Helmstedt löschen. Brandstifter hielten die...