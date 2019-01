Neujahrskonzert in St. Lorenz steckte voller Überraschungen

Eine defekte Heizungsanlage in St. Vincenz und dann auch noch Noten, die beim Verlag lagen – das diesjährige Neujahrskonzert in Schöningen schien wahrlich unter keinem guten Stern gestanden zu haben. Doch am Ende entpuppten sich die zwei vermeintlichen Unglücksfälle als überaus glückliche Fügung...