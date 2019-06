Schöninger Hinterwald-Festival als neues Format im Südkreis

Die jungen Kreativen von ekis – hier mit Luisa Tinguely (von links), Timothy Reeve, Steffen Wilhelmi, Anne Coupez, Katharina Hübner und Philipp Hecht – bringen mit dem ersten Hinterwald-Festival ein neues Kulturformat in den Südkreis.

Schöningen. Am 7. und 8. Juni gibt es erstmals ein Hinterwald-Festival in Schöningen. Junge Kreative zeigen dabei, was der ländliche Raum drauf hat.

Dass der junge Verein ekis und das historische Elmhaus ganz wunderbar miteinander harmonieren, konnten Kulturinteressierte bereits bei Konzerten erleben. Nun gehen die Kreativen des „coolen Vereins“ einen Schritt weiter. Konkret geht es vor die Haustür des Elmhauses, wo sie das Außengelände am 7. und 8. Juni facettenreich bespielen werden – beim Hinterwald-Festival.

Open-Air Konzerte, Lesungen, Kreativworkshops zu den Themen Songwriting, fantasievolles Schreiben, Fotografie oder Nähen, Mitmachaktionen oder DJ-Sets - auf all dies und noch mehr dürfen sich die Besucher beim ersten Hinterwald Festival freuen. Sogar einen Pop-Up Markt, auf dem Kunstschaffende ihre Werke ausstellen, inklusive Livepainting-Aktionen wird es geben, verrät Philipp Hecht von ekis. Es lohne sich, auf Entdeckungstour zu gehen und vor allem in die Nischen auf dem Gelände zu schauen, so der Tipp des 2. Vorsitzenden.

Ben Flohr und Steffen Wilhelmi werden das Festivalwochenende am Freitag um 18 Uhr eröffnen, und zwar mit einem Drum Circle, bei dem jeder mitmachen darf und auch sollte. Nicht umsonst gilt die Percussion-Aktion der beiden als ein Muss, wenn es um die Einbeziehung des Publikums geht. Wo die Aktion stattfinden wird, verrät Steffen Wilhelmi übrigens noch nicht. „Das bleibt eine Überraschung.“

Treffpunkt ist auf jeden Fall um 18 Uhr am Elmhaus, wo dann auch schon angesagte DJs in die DJ-Lounge zum Einläuten des Hinterwald Festivals in entspannter Atmosphäre einladen.

Zu späterer Stunde soll es dann lauter zugehen. Dafür dürften unter anderem die Indie-Band „Mele“ aus Osnabrück am Freitag- oder die Lokalmatadoren „Wolkenkratzer“ am Samstagabend sowie weitere Acts aus der jungen Musikszene zwischen Osnabrück und Berlin sorgen, freut sich Timothy Reeve, der Vorsitzende von ekis. Gespannt sein dürfen die Festivalbesucher auf die typischen ekis-Illuminationen und -Installationen. Und auch für das das leibliche Wohl aller Gäste sei natürlich gesorgt, heißt es.

Tickets kosten für einen Tag 10 Euro, für beide Tage 15 Euro und sind im Vorverkauf im Modenhaus Tessin, im Pferdestall Helmstedt sowie online zu erhalten. Es werde jedoch auch eine Abendkasse geben, so die Veranstalter. Interessierte für die Workshops können sich unter coolerverein.de anmelden. Dort stehen zudem weitere Informationen zum Festivalprogramm und zu den Künstlern zur Verfügung.