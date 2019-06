Sondernutzungsgebühren und Paläon sind Thema im Rat

Eine Reihe wichtiger Entscheidungen hat der Rat der Stadt Schöningen am Donnerstag in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien zu treffen: Die Zukunft der Paläon GmbH, der neue Anlauf für den Bau eines Aldi-Marktes an der Elmstraße, die Aussetzung von Sondernutzungsgebühren für das Aufstellen...