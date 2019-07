Schöninger Betriebshof erzielt für alte Geräte gute Preise

Einen Überschuss von rund 40.000 Euro weist der Jahresabschluss des Betriebshofes der Stadt Schöningen für das Jahr 2018 aus. Erheblichen Anteil an diesem Ergebnis hat der erfolgreiche Verkauf von Altgeräten aus dem Fuhrpark in der Zollauktion. Die alte große Kehrmaschine, ein Radlader und ein Schneepflug konnten für 33.000 Euro über dem Buchwert veräußert werden. Hinzu kommt eine Verzinsung des Eigenkapitals in Höhe von rund 7000...