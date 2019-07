Spielfieber im Freibad Räbke – mit überschaubarer Resonanz

Bubble-Fußball und Riesenmikado, Dosenwerfen und Entenangeln – all das und noch einige Spielangebote mehr bot am Samstagnachmittag die Aktion „Freibad im Spielfieber“ in Räbke. Die Spielfieber-Aktion ist Teil des Ferienprogrammes der Samtgemeinde Nord-Elm. Ausrichter des Angebots am Samstag war der...