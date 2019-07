Volkmarsdorf. Das Tier befand sich im längst außer Betrieb genommenen Feuerlöschteich an der Hauptstraße. Zur Rettung ließ sich die Feuerwehr etwas einfallen

Biber steckt in Teich: Feuerwehr Volkmarsdorf gibt Hilfestellung

Ungewöhnliche Rettungsaktion in Volkmarsdorf: Die Feuerwehr eilte am Montagnachmittag einem Biber zur Hilfe. Das Tier befand sich im längst außer Betrieb genommenen Feuerlöschteich an der Hauptstraße. Weil der Teich ringsherum von gemauerten Uferwänden umschlossen ist, kam der Biber ohne Hilfe nicht mehr heraus.

Drei Wehrleute zogen sich Wathosen über und versuchten, das Tier einzufangen – vergeblich.

Feuerwehr baut Rampen

„Um das Tier nicht weiter zu verschrecken, entschied man sich schließlich dafür eine Rampe zu bauen, damit der Biber eigenständig aus dem Teich klettern kann“, sagt Mirko Wogatzki, Sprecher der Feuerwehr der Samtgemeinde Velpke.

Schließlich entschied sich die Feuerwehr gar zum Bau von zwei Rampen– sicher ist sicher. Ob der Biber diese Hilfestellung annimmt, wird sich laut Feuerwehr in den kommenden Tagen zeigen. red