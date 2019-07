Betriebshof Schöningen konzipiert Pflege von Beeten neu

Mitarbeiter des Betriebshofes kümmerten sich am Dienstag um die Beete an der Schützenbahn.

Wildwuchs, hohe Pflegeaufwand, Bepflanzungen, die nicht richtig anwachsen. Diese Probleme bei der Pflege des öffentlichen Grüns in der Stadt Schöningen wollen die Mitarbeiter des Betriebshofs abstellen. In der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses stellte Betriebsleiter Aygün Erarslan ein Konzept zur Optimierung der Beetpflege im Stadtgebiet vor.

Es verfolgt zwei Ziele: Zum einen soll der Pflegeaufwand an einigen Stellen minimiert werden, zum anderen soll die Zeit, die auf diese Weise eingespart wird, dazu genutzt werden, Anpflanzungen, die im Stadtbild besonders hervortreten, qualitativ hochwertiger zu gestalten.

16 Stellen im Stadtgebiet haben die Mitarbeiter des Betriebshofes dafür ins Auge gefasst, den Zeitaufwand der jährlichen Pflegegänge dafür ermittelt und geprüft, welcher Effekt durch eine veränderte Gestaltung und Pflege erzielt werden kann.

Untersucht wurden Grünflächen an der Wilhelmstraße, Wallstraße, Am Wallgarten, auf dem Brauhof, am Sportplatz Union, an der Salzstraße und Schützenbahn, im Westendorf, der Fasanenstraße, der Bahnhofstraße dem Burgplatz und der Sichtachse am Schloss.

Vorhandenen Lücken in den Beeten am Burgplatz sollen künftig mit Sträuchern wie Ginster oder Johanniskraut gefüllt werden. Foto: Markus Brich

Die Bilanz in Zahlen spricht für sich: Derzeit fallen für die Pflege dieser Bereiche rund 940 Stunden im Jahr an. „Durch die Umsetzung des Optimierungskonzepts“, so Betriebsleiter Erarslan, „ließe sich der Zeitaufwand auf rund 410 Stunden reduzieren.“ Eine Ersparnis von rund 530 Stunden.

In der Praxis sieht das Konzept vor, künftig den Wildwuchs an vielen sogenannten Baumscheiben durch das Einbringen von Vlies, das mit Mulch bedeckt wird, zu verhindern. Die „sehr zeitintensive“ Pflege von Rosenbeeten wie an der Ecke Salzstraße/Schützenbahn soll durch die Einsaat von Rasen, Gräsern oder Frühlingszwiebeln wie Tulpen oder Narzissen vereinfacht werden.

Mit Rasen soll auch die große Baumscheibe auf dem Brauhof begrünt werden. Denn mehrere Versuche, sie mit anderen Pflanzen zu begrünen, sind in der Vergangenheit gescheitert. Für die weiteren neun Baumscheiben des Platzes sieht das Konzept Gräser wie an der Helmstedter Straße oder bodendeckende Rosen in Rot und Gelb vor.

Die vorhandenen Lücken in den Beeten am Burgplatz sollen künftig nach den Plänen des Bauhofs mit Sträuchern wie Ginster oder Johanniskraut und Bodendeckern versehen werden.

Rasen soll die große Baumscheibe am Brauhof begrünen. Foto: Markus Brich

Die sechs Beetflächen der Parkbuchten der Fasanenstraße sollen zurückgebaut und mit Rasen versehen werden, die Bäume allerdings sollen bleiben.

Die Umsetzung dieses Konzept soll nach den Plänen des Betriebshofes sukzessive in Eigenleistung erfolgen und bis spätestens Ende 2020 abgeschlossen sein.