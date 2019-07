Ferien-Reporter in der Achterbahn und am Pizza-Ofen

Die Schöninger Ferien-Reporter sind hitzefest: Obwohl das Thermometer an Dienstag die 30-Grad-Marke überschritt, hielt das Lea Winter, Enna Scharf und Erik Gödecke nicht davon ab, sich am Nachmittag zur Redaktionskonferenz im Dachgeschoss des Jugendzentrums zu treffen.

Foto-Kritik, Text-Besprechungen und der Austausch von Erfahrungen bei der Recherche vor Ort waren die Themen, mit denen sich die Schöninger Nachwuchs-Journalisten in der Runde beschäftigten. Anes Kerknawi vom Jugendzentrum, Melanie Radecke von der Stadt Schöningen und Redakteur Markus Brich standen ihnen dabei zur Seite.

Was die Schöninger Ferien-Reporter in den vergangenen Tagen erlebten, haben sie für unsere Leser notiert:

Wie die Pizza am Spießerfunden wurde



Zuerst gab es für jedes Kind eine Kochmütze, dann startete das große Kochen in der Jugendherberge. In vier Teams wurde einfach lecker gekocht. Insgesamt neun Kinder bereiteten Pizza, Papageienkuchen, Obstspieße und Erdbeerquark zu.

Angeleitet wurde das Kochen von Jugendherbergsleiter Frank Steckhan und seiner Kollegin, Frau Stein.

Die Rezepte waren kinderleicht und lecker.

Ein Rezept für Erdbeerquarkcreme gibt es hier zum Nachmachen: Zutaten: 500 Gramm Magerquark, 200 Milliliter Schlagsahne, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Sahnefest, 100 Gramm Zucker und Erdbeeren oder anderes leckeres Obst. Die Zubereitung geht so: 1. Sahne schlagen, Vanillezucker und Sahnefest mischen und zur Sahne geben. Alles steif schlagen.

2. Obst waschen und schneiden und die Hälfte pürieren. 3. Magerquark und Zucker mit einem Löffel cremig schlagen. Sahne unterrühren. Obst hinzufügen.

Während die Pizza und der Kuchen im Ofen waren, blieb sogar noch Zeit für die Kinder, draußen zu spielen. Als das Essen fertig war, hatten alle Kinder Spaß daran, es aufzuessen. „Ich habe die Pizza am Spieß erfunden“, sagte Stella Jura und zeigte stolz ihr Pizzastück, das auf einem Schaschlikspieß aufgepikst war. So endete der leckere Vormittag in der Jugendherberge.

Wilde Fahrt in der pinken Achterbahn

Die Fahrt ins Rastiland macht jedes Jahr viel Spaß, man hat immer gute Laune. Am Anfang wird man in Gruppen eingeteilt oder bildet selbst eine Gruppe mit seinen Freunden. Bevor die Erkundung des Parks beginnt, wird von jeder Gruppe noch ein Foto gemacht. Im Rastiland gibt es Achterbahnen, Wasserrutschen und noch vieles mehr. Die pinke Achterbahn war so toll, dass wir mehr als zehnmal mit ihr gefahren sind. Nach dem Aussteigen haben wir uns gleich wieder angestellt. In diesem Jahr hat der Besuch wieder ganz viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass auch im nächsten Jahr wieder viele Kinder mit dabei sind. Wir freuen uns auf jeden!

Qual der Wahlbeim Keramik bemalen



Im Jugendfreizeitzentrum Schöningen fand am Dienstag, 9. Juli, um 10 Uhr die Ferienaktion „Keramik bemalen“ statt. Viele Kinder bemalten mit bunten Farben ihre Figuren. Es gab so viele verschiedene Tiere, Fabelwesen oder Halloween Figuren, dass die Entscheidung, welches Motiv man malen wollte, sehr schwer fiel. Niklas Rauhut fand es sehr lustig und schön. „Es hat viel Spaß gemacht“, sagte er in einem Interview.

Warum es zum BatikenHotdogs braucht





Die T-Shirts mussten nach dem Batiken zum Trocknen aufgehängt werden. Foto: Privat

Die Ferienaktion „Batiken“, die am Sportplatz in Hoiersdorf stattfand, kam gut bei den Kindern an. Jeder durfte zwei Sachen zum Einfärben mitbringen. Geleitet wurde die Veranstaltung von Dany Dunker. Die Kinder knoteten zuerst Gummis in ihre Shirts und Hosen und dann ging es auch schon ans Einfärben. Weil das Batiken hungrig macht, gab es zur Stärkung für alle Teilnehmer Hotdogs. Jeder konnte sich selbst aussuchen, mit was er sein Würstchen im Brot essen wollte.

Nachdem jeder sein T-Shirt gefärbt hatte, wurden die Gummis entfernt und der Stoff wurde in eine Schleuder gepackt. Danach wurden alle Sachen zum Trocknen auf Ständer gehängt. Als die Teilnehmer am Abend von ihren Eltern abgeholt wurden, konnte jeder seine zwei Sachen mitnehmen.