Die Innenstadt hat Vorrang bei der Grünflächenpflege

Anwohner der Straße Buchenring in Königslutter ärgern sich über die Grünpflege. Zwei- bis dreimal jährlich soll das öffentliche Grün gepflegt werden, so der Plan der Stadt.

Über verwachsene Beete und in die Fahrbahn hineinreichendes Grün am Buchenring in Königslutter beschwerte sich ein Leser auf unserem Internetportal Alarm38. Wir haben uns vor Ort umgeschaut und die Stadtverwaltung nach den Pflegezyklen befragt.

Ja, hier und da lugt ein Zweig in die Fahrbahn oder einen Gehweg in der Straße Buchenring am westlichen Stadtrand. Auch macht das Grün auf den öffentlichen Flächen den Eindruck, dass seit dem letzten Schnitt schon einige Wochen vergangen sind. Doch von Beeinträchtigungen oder gar einer Gefährdung des Verkehrs – egal ob Fußgänger, Auto- oder Radfahrer – kann nicht die Rede sein.

Auch wegen des auf den Gehwegen an zahlreichen Stellen munter sprießenden Unkrautbewuchses macht das gesamte Straßenbild keinen hervorragenden, aber auch keinen miserablen Eindruck. „Wir versuchen, zwei- bis dreimal jährlich in diesen städtischen Bereichen das öffentliche Grün zu pflegen“, erklärte auf unsere Anfrage der städtische Mitarbeiter Carsten Neumann.

Doch, das räumte Neumann ein, nicht immer könne dieser Pflegezyklus eingehalten werden. Priorität bei der Pflege des öffentlichen Grüns und der öffentlichen Räume habe der innerstädtische Bereich und Verkehrsknotenpunkte. Falle im Fachbereich Stadtgrün Personal aus – wegen Krankheit oder Urlaub – müsse sich die Pflege auf die vorgenannten prioritären Bereiche beschränken.

Auch werde im Gegensatz zu früheren Zeiten aktuell weniger öffentliches Grün von Anwohnern gepflegt. Auch dieser Umstand trage dazu bei, dass die Stadtgrün-Mitarbeiter nicht immer und überall die gewollten Pflegezyklen einhalten können. „Denn mehr Personal haben wir nicht bekommen“, stellte der städtische Mitarbeiter Carsten Neumann fest.

Privatpersonen, die öffentliches Grün pflegen und dazu eine Patenschaft für eine bestimmte Fläche übernehmen, werden übrigens von der Stadt dahingehend unterstützt, dass sie den Grünabschnitt nach entsprechender Information vor dem jeweiligen Grundstück kostenlos abholt. Informationen dazu erteilt der Fachbereich Bauwesen der Stadt Königslutter.