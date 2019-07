Feuerwehr Helmstedt löscht Brand im Unterholz

Helmstedt. Anrufer haben am frühen Freitagmorgen einen Waldbrand gemeldet. Mehrere Ortsfeuerwehren wurden alarmiert

Die Ortsfeuerwehren Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Büddenstedt und Grasleben wurden am Freitagmorgen, um 5.38 Uhr, zu einem Waldbrand alarmiert. Anrufer meldeten diesen in der Verlängerung der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Helmstedt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Entstehungsbrand im Unterholz fest – es brannten etwa zwei Quadratmeter Unterholz. Das kurze Zeit später eintreffende Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Helmstedt löschte nach kurzer Zeit das Feuer und wässerte den umliegenden Bereich.

Durch die anhaltende Hitze und Trockenheit ist es wichtig auch solche kleinen Feuer direkt zu melden, daher haben die Anrufer alles richtig gemacht, teilt die Feuerwehr mit. red