„Helmstedter des Jahres“ mit Kandidaten aus dem ganzen Kreis

Erneuter Ort der Preisverleihung: die St. Marienberg-Kirche in Helmstedt.

Bis zum 8. August nehmen wir Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten entgegen, die aus dem gesamten Kreisgebiet kommen können. Gesucht werden Personen, die sich für ihre Mitbürger einsetzen, die etwas Besonderes für ihren Ort, ihren Verein oder andere Menschen geleistet haben, die sich ehrenamtlich engagieren oder ein bemerkenswertes Projekt auf die Beine gestellt haben. Es muss sich dabei nicht um ein jahrelanges Engagement handeln. Auch einmalige herausragende Aktionen oder Taten sollen gewürdigt werden. Schicken Sie Ihre Vorschläge mit kurzer Begründung bitte per E-Mail an: redaktion.he@bzv.de, Stichwort „Helmstedter des Jahres“.

Gespannt und emotional berührt hatte das Publikum im September vergangenen Jahres die erstmalige Preisverleihung verfolgt, die in der Klosterkirche und anschließend im Kloster St. Marienberg in Helmstedt stattfand. Die Leserinnen und Leser der Helmstedter Nachrichten hatten abgestimmt und sich mit knappem Vorsprung für den damals 28-jährigen Stefan Ickert aus Querenhorst als Sieger entschieden.

Aus allen Vorschlägen wählt die Redaktion zehn Bewerber aus, über die die Leser am Ende abstimmen werden. Bei einer Gala-Veranstaltung unserer Zeitung in der Kirche und im Kloster St. Marienberg am Donnerstag, 19. September, um 18 Uhr wird der Sieger für 2019 bekanntgegeben und geehrt.