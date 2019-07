Lesung in Schöningen: Erotik bleibt immer Teil des Lebens

Erotik-Literatur in der Awo-Wohneinrichtung „Haus am Elm“ in Schöningen: Am Donnerstag las die Braunschweiger Autorin „The climbing rose“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Eine Reise durch die Seiten“ im Café der Einrichtung an der Schützenbahn. In den Geschichten und Gedichten von Anja Bahr alias...