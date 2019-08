SPD: Straßenausbaubeitragssatzung in Helmstedt ist ungerecht

Anlieger an Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen würden im Falle einer Straßensanierung nicht zur Kasse gebeten, so die SPD in einem Presseschreiben. Der Steuerzahler trage die Kosten. Das gelte auch für Anlieger in einem Sanierungsgebiet. Und wenn die Straßenausbesserung nach einer Kanalsanierung erfolge, übernähmen die Leitungsträger und wiederum die Steuerzahler die Kosten. Wer in keine dieser Kategorien falle, werde als Anlieger hingegen zur Kasse gebeten. Diese Ungerechtigkeit müsse beendet werden, fordert die SPD und kündigt einen Vorstoß im Rat noch für dieses Jahr an. Ihr Gegenvorschlag: Die Sanierung von Straßen müsse grundsätzlich von der Allgemeinheit getragen werden, zum Beispiel durch eine Erhöhung der Grundsteuer B.

Die SPD hat bei der Stadt eine Liste von Straßen angefordert, die in den nächsten zehn Jahren zur Sanierung anstehen könnten, verbunden mit einer Schätzung des 70-prozentigen Kostenanteils, der nach Auffassung der Stadtverwaltung von den Anliegern zu übernehmen wäre: Wilhelm-Busch-Straße (280.000 Euro), Birkenweg (665.000 Euro), Am Buchenhang (245.000 Euro), Carlstraße (440.000 Euro); Schulstraße (216.000 Euro).

Die Beiträge für die Anlieger würden laut geltender Satzung schon einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig, erläutert Bauausschuss-Vorsitzender Klaus Junglas in dem Presseschreiben. Auf die Anlieger könnten Kostenanteile von weit über 10.000 Euro zukommen. Eine möglicherweise existenzbedrohende Größenordnung.

Junglas führt einen weiteren Aspekt ins Feld. Die Beitragssatzung habe in der Vergangenheit notwendige Sanierungsmaßnahmen blockiert, weil sich Verwaltung und Ra nicht getraut hätten, Anlieger mit hohen Kosten zu belasten. Durch ständiges Aufschieben würden die Sanierungen letztlich immer teurer. In den vergangenen zehn Jahren seien in Helmstedt nur zwei Straßen ausbaubeitragspflichtig saniert und finanziert worden. Ziel müsste es hingegen sein, in jedem Jahr eine Straße zu erneuern – unter Berücksichtigung der schwierigen Haushaltslage der Stadt.

Genau in dieser Haushaltslage sieht der CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Ryll ein Argument, nicht voreilig zu handeln. „Kommunen mit einem defizitären Haushalt dürfen Steuereinnahmen nicht zweckgebunden verwenden. Dafür fehlt derzeit die gesetzliche Grundlage“, kommentiert Ryll den SPD-Vorschlag einer Erhöhung der Grundsteuer B. „Wir müssten im Gespräch mit dem Landkreis und mit dem Land zunächst klären, ob eine Ausnahme bei der Verwendung der Steuermittel denkbar ist.“ Die CDU sei bereit, über das Thema Beitragssatzung zu diskutieren. „Aber vorher muss Klarheit bezüglich der rechtlichen Grundlagen herrschen“, sagt Ryll.

Eine Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung „ohne Wenn und Aber“ und mit einem vollen Finanzausgleich vom Land an die Kommunen fordert Ratsfrau Petra Schadebrodt, Vorsitzende der Gruppe FDP/HWG. „Es kann nicht sein, dass es Glückssache oder Pech ist, in einem Ort zu Beiträgen für die Straßensanierung herangezogen zu werden und in einem anderen Ort nicht“, erklärt Schadebrodt. Mehrere Bundesländer hätten diese Beiträge abgeschafft – aus gutem Grund. „Denn alle Bürger zahlen schon mehrfach Steuern und Abgaben, die sich aus der Nutzung von Straßen und durch Wohneigentum ergeben“, meint die FDP-Politikerin.

Die grüne Gruppe stehe der Forderung der SPD grundsätzlich positiv gegenüber, erklärt deren Vorsitzender Wilfried Winkelmann. „Auch wir sind der Meinung, dass ein Straßenausbaubeitrag von 10.000 Euro oder mehr für manchen Hauseigentümer eine finanzielle Härte bedeuten kann.“

Bürgermeister Wittich Schobert (CDU) plädiert hingegen dafür, die Entscheidungen auf Bundesebene zur Neuregelung der Grundsteuer B abzuwarten, bevor man sie in Helmstedt für eine Kostendeckung verplane. „Die Umsetzung dieser Neuregelung könnte die Stadtverwaltung über Jahre hinweg beschäftigen“, gibt er zusätzlich zu bedenken. Im Übrigen achte die Stadt darauf, dass bei der Erneuerung von unterirdischen Strom- oder Abwasserleitungen je nach Bedarf und Möglichkeit die betroffene Straße gleich mitsaniert werde, um die Anwohner nicht mehrfach zu belasten durch Bautätigkeiten.

In vielen Kommunen in Niedersachsen wird derzeit um die Abschaffung der Ausbaubeiträge gerungen. Die Regierungskoalition in Hannover hat sich nicht auf einen solchen Schritt verständigen können. Sie hat stattdessen großzügigere Stundungs- und Ratenzahlungsmöglichkeiten für die Anlieger ins Spiel gebracht. Nach der Sommerpause soll der Landtag eine Gesetzesänderung beschließen.