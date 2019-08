Königslutter sucht die Turbo-Ente

Königslutter. Der Erlös des Entenrennens im Amtsgarten am Lutterbach in Königsluttersoll der Jugendarbeit helfen. Die Plastik-Enten sind bereits erhältlich.

Das Entenrennen findet wieder am Samstag, 24. August, ab 10.30 Uhr im Amtsgarten am Lutterbach in Königslutter statt. Der Lions Club Kaiser Lothar freut sich laut einer Mitteilung über eine rege Teilnahme von Klein und Groß.

Die Enten können bereits im Vorverkauf unter anderem bei der Buchhandlung Kolbe, der Braunschweigischen Landessparkasse und bei Optiker Dorge für 2,50 Euro pro Stück erworben werden. Die Enten werden aber auch noch am Veranstaltungstag vor Ort verkauft.

Dann wird es wieder spannend: der Teilnehmer mit der schnellsten Ente gewinnt ein Fahrrad und jeder Besitzer und jede Besitzerin einer mitschwimmenden Ente bekommt einen Preis. Aber auch verschiedene Infostände bieten wieder die Möglichkeit, sich über Interessantes zu informieren.

Der Lions Club Königslutter Kaiser Lothar unterstützt mit dem Erlös des Entenrennens die Jugendarbeit verschiedener Vereine und Verbände im Stadtgebiet. red