Helmstedter Kulturcafé Pferdestall feiert Geburtstag mit einem Open-Air-Konzert

Das Kulturcafé Pferdestall wird in diesem Sommer sechs Jahre alt – und das wird gefeiert. Am kommenden Samstag, 10. August, spielt von 20 Uhr an die Bremerhavener Band Raum/27 unter freiem Himmel. Das Konzert auf einer Bühne vor dem Pferdestall soll Zuhörer ansprechen, die auf der Suche nach...