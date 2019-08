Helmstedt. Der 21-Jährige war in eine Polizeikontrolle gefahren. Er fiel den Beamten durch starkes Zittern der Hände und Lidflackern auf.

Autofahrer unter Drogeneinfluss in Helmstedt unterwegs

Ein 21-Jahre alter Caddy-Fahrer aus dem Landkreis Börde war in der Nacht zum Dienstag unter Drogeneinfluss in Helmstedt unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fiel der Autofahrer den Beamten bei einer Polizeikontrolle in der Straße Holzberg durch starkes Zittern seiner Hände und Lidflackern auf.

Da ein nachfolgender Drogenschnelltest um 01.30 Uhr durch Beamte der Polizei Schöningen positiv auf Amphetamin und Metamphetamin ausfiel, muss sich der junge Fahrer wegen Fahren unter Drogeneinfluss und wegen Drogenbesitz verantworten. Nach einer Blutprobe wurde dem Caddy-Fahrer laut der Pressemitteilung der Polizei die Weiterfahrt untersagt.