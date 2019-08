Elsa beliefert von Helmstedt aus Kunden in Europa

Das Elsa-Werk liegt etwas versteckt am oberen Ende des Alten Schwanefelder Weges, wird daher öffentlich kaum wahrgenommen, gehört aber zur deutschen Vorzeigebranche, dem Maschinenbau. 20 Mitarbeiter stellen in einem Zwei-Schicht-Betrieb Maschinenteile für Kunden im In- und Ausland her. „Wir würden gerne wachsen und weitere Beschäftigte einstellen“, sagt Adrian Seidler, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter des Unternehmens. Der Fachkräftemangel jedoch verhindere eine Ausweitung der Kapazitäten.

Bis zu zehn Tonnen schwer sind die Teile, die die Elsa GmbH in einer großen Werkhalle am Alten Schwanefelder Weg fertigt. „In diesen Größenordnungen gibt es in unserer Gegend kaum andere Anbieter“, verdeutlicht Seidler die Bedeutung seines Betriebes für den Standort Helmstedt.

Trotz des Handelsstreits zwischen den USA und China, trotz des bevorstehenden Brexits: die Perspektiven im Maschinenbau seien gut, auch wenn im Moment eine leichte Delle durch die internationalen Entwicklungen schon spürbar sei. Sechs neue Groß-Maschinen habe die Elsa GmbH gerade erst angeschafft, erzählen Seidler und sein Kollege Rainer Rilke, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter. „Was uns fehlt, sind tatsächlich nur geeignete Bewerber, die bei uns arbeiten möchten“, meint Seidler. Gesucht werden Zerspanungsmechaniker und Feinwerkmechaniker, früher Dreher oder Fräser genannt.

Seidler, 46 Jahre alt, ist vor vier Jahren eingestiegen ins Unternehmen, dessen Gebäudekomplex am Lappwaldrand übrigens nur gemietet ist. Vorher besaß er eine eigene kleine Maschinenbau-Firma in Ingeleben, wo er seit 40 Jahren zu Hause ist.

Bei gutem Wetter fährt der 46-Jährige mit dem E-Bike von seinem Wohnort zur Arbeit nach Helmstedt. Die 23 Kilometer einmal quer über den Elm genießt er sehr. Das um 1931 gegründete Elsa-Werk, das mit der Errichtung der großen Werkhalle 1960 seine letzte bauliche Erweiterung erfahren hat, wollen Seidler und Rilke in eine sichere Zukunft führen. „Eine neue Halle könnte irgendwann ein Thema werden“, erzählt Seidler. Doch diese Investition würde er nur tätigen, wenn vorher ein Erwerb des Grundstücks samt Immobilien möglich wäre.