30-Jähriger fährt in Schöningen unter Drogeneinfluss

Einen Autofahrer, der ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs war, hat die Polizei am Samstag, gegen 18 Uhr in Schöningen aus dem Verkehr gezogen. Eine Funkstreifenbesatzung der Schöninger Polizei habe den Fahrer des Audi in der Söllinger Straße kontrolliert, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Der 30 Jahre alte Mann aus Schöningen sei den Beamten bereits bekannt gewesen, weil er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Das war er auch am Samstag nicht. Den Polizisten sei überdies bekannt, dass der Fahrer in der Vergangenheit Betäubungsmittel konsumiert hatte. Auf Befragen gab er an, dass er vor zwei bis drei Wochen letztmalig Drogen konsumiert habe. Da er einen Drogenvortest ablehnte, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verdacht des Führens eines PKW unter Drogeneinfluss sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. red