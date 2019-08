Wobecks kleine Feuerwehr lädt alle Bürger zum großen Fest

Im kleinsten Dorf der Gemeinde Söllingen wird es am Samstag, 31. August, ein großes Feuerwehrfest geben. „Jeder, der sich für das Thema Feuerwehr interessiert“, sagt Ortsbrandmeister Heiko Hartmann, „ist willkommen – ganz gleich ob als Zuschauer oder aktiver Teilnehmer.“ Und mit Aktionen geizt das Organisationsteam um Hartmann nicht: So haben die Wobecker Brandschützer einen Orientierungsmarsch geplant, der an seinen neun Stationen für...