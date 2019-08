Feiern mit dem Seniorenkreis der Stiftskirche Königslutter

Königslutter. Seit 25 Jahren gibt es den Seniorenkreis der Stiftskirchengemeinde Königslutter. Im September wird am Kaiserdom gefeiert.

Ganz auf die Anfänge des Seniorenkreises der Stiftskirchengemeinde in Königslutter kann Ute Hauschild nicht zurückblicken. Die mittlerweile langjährige Vorsitzende sei seit ungefähr 2001 dabei und habe dann auch langsam begonnen, in den Posten ihrer Vorgängerin Gerda Volkmann einzusteigen.

Gegründet wurde der Seniorenkreis vor 25 Jahren, und das soll jetzt gefeiert werden. Am Mittwoch, 18. September, wird das Jubiläum von 15 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum am Dom begangen. Im bewährten Rahmen sozusagen, natürlich mit Kaffee und Kuchen, aber auch festlichen Reden.

Die Andacht werde Pastorin Ute Meerheimb halten, kündigte die Vorsitzende an. Sie betonte aber: „Auch wenn dies ein kirchlicher Aspekt ist, die Treffen sind offen für alle.“ Die meisten Teilnehmer der monatlichen Treffen seien etwa im Alter 80 plus. Es kämen immer zwischen 40 und 60. „Das ist im Vergleich zu früher zurückgegangen. Früher hatten wir immer so um die 80 Teilnehmer“, erinnert sich Ute Hauschild. Ein kleiner Wermutstropfen.

Die Zusammenkünfte liefen eigentlich immer nach einem festen Prozedere ab. Nach der Begrüßung gebe es je ein kleines Geschenk für diejenigen, die in den vier Wochen zuvor Geburtstag hatten. Dann werde gemeinsam gesungen oder eine Geschichte gelesen. Kaffee und Kuchen natürlich nicht zu vergessen.

Zahlreiche Vorträge und musikalische Beiträge habe es im Laufe der vielen Jahre gegeben. Beim nächsten Treffen am Mittwoch, 21. August, beispielsweise wird Ute Schmalbruch die Senioren auf eine Bilderreise nach China mitnehmen. Beginn ist wie immer um 15 Uhr.

Begründet wurde der Seniorenkreis im Zusammenhang mit der Eröffnung des Gemeindezentrums. Zu den Gründungsmitgliedern gehörte auch der frühere Dom-Pfarrer Manfred Trümer. „Ich habe ihn zum Jubiläum eingeladen, aber er kann leider nicht kommen“, bedauerte die Vorsitzende. Doch Ute Hauschild verriet, dass er ein Grußwort schicken werde. Und noch eine Besonderheit gibt es am 18. September, kündigte sie an: „Normalerweise bestellen wir den Kuchen, aber für das Jubiläum wird das Leitungsteam backen.“

Anmeldungen für die Jubiläumsfeier nehmen die Teammitglieder bis zum 6. September entgegen. Kontakt Ute Hauschild: .