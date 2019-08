Vom Dorfplatz aus startete am Samstagabend der große Festumzug in Groß Sisbeck.

Groß Sisbeck. Beim Schützenfest herrscht tolle Stimmung und die Besucherzahlen sind gut. Am Montag werden die Kindermajestäten ermittelt.

Schützenchef Ingo Ulrich ist neuer König in Groß Sisbeck

Vier Tage steht die Ortschaft im Zeichen der grünen Schützenfarben, wenn der Schützenverein Groß Sisbeck um seinen Vorsitzenden Ingo Ulrich sein alljährliches Fest feiert. So war es auch in diesem Jahr. Der Höhepunkt der Festtage war am Sonntagnachmittag die Proklamation der neuen Würdenträger. Schützenhauptmann Sebastian Brosowski wurde dabei vom Vorsitzenden Ulrich unterstützt.

Neuer König ist Schützenchef Ingo Ulrich, der von Thorsten Stötzer und Joachim Pasche begleitet wird. Fahnenträger wurde Kevin Rettich mit den Begleitern Rüdiger Simon und Devin Dressler. Die Scheibe trägt Hans-Peter Penning. Einen Silber- oder Goldkönig gibt es in diesem Jahr nicht.

Die Proklamation wurde vom Schalmeienzug Wassensdorf musikalisch gestaltet, der die Schützen auch zum Anbringen der Königsscheibe am Haus Ulrich begleitete.

Traditionell begannen die Feierlichkeiten mit dem vereinsinternen Kommers am Freitagabend in geselliger Runde im Schützenheim. Am Samstag stand der große Festumzug mit anschließendem Tanzabend im Festzelt im Mittelpunkt des Festreigens. Vom Dorfplatz aus startete der Umzug, musikalisch vom Musikverein Groß Steinum angeführt, zum Abholen der zu diesem Zeitpunkt noch amtierenden Majestäten und dann weiter zum Festplatz.

Beim Tanzabend im Festzelt sorgte Entertainer Christian Boy für prächtige Stimmung im Festzelt. „Die tolle Party mit meist voll besetzter Tanzfläche ging bis weit nach Mitternacht“, informierte Schriftführerin Heike Fütterer.

Auch am Sonntagvormittag startete der Schützenumzug am Dorfplatz, vom Musikverein Steinum musikalisch begleitet. Die Majestäten wurden abgeholt und dann zum Festplatz am Schützenheim begleitet. Im Festzelt wurde dann das Schützenfrühstück serviert. Einen wesentlichen Anteil an der guten Stimmung der Schützen und ihrer Gäste – unter anderem Abordnungen befreundeter Vereine – im Festzelt hatte der Musikverein Steinum. Anschließend gab es Kaffee und Kuchen mit Verlosung der Tombola-Preise. Dann begann die Proklamation.

Am heutigen Montag dreht sich am Abschlusstag alles um die Jungen und Mädchen beim Kinderfest. Geboten werden dann im Festzelt von 15.30 Uhr an Kaffeetafel, Spiele, Musik und Tanz bei freiem Eintritt. Parallel werden die Kindermajestäten mit dem Lichtpunktgewehr ermittelt.

Die Proklamation, die von Jugendbeisitzer Kevin Rettich vorgenommen wird, ist um 18 Uhr vorgesehen. Von 19 Uhr an werden die neuen Kinderwürdenträger nach Hause begleitet.