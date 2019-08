Neue Perspektiven fürs Helmstedter Altstadtfest

Diese ehrenamtliche Lösung ist bedingt durch einen längerfristigen personellen Engpass im hauptamtlichen Bereich bei der Werbegemeinschaft Helmstedt aktuell/Stadtmarketing. Was wie eine Notlösung klingt, könnte sich für das Altstadtfest in den kommenden Jahren als wichtiger Energie- und Kreativitätsschub erweisen. „Wir haben das Fest dank des neuen Arbeitskreises organisatorisch auf breite Füße gestellt, die Zusammenarbeit macht sehr viel Freude und sie macht uns Mut“, sagte Petra Schadebrodt vom kommissarisch agierenden Vorstand von Helmstedt aktuell am Mittwoch bei einem Pressetermin.

Für die Ausrichtung des Altstadtfestes, um die es wegen der Finanzen und des Sicherheitskonzeptes seit längerem Meinungsverschiedenheiten zwischen der Werbegemeinschaft und der Stadt gibt, eröffnen sich durch den organisatorischen Kunstgriff laut Einschätzung der Arbeitskreismitglieder neue Perspektiven. „Wir können uns vorstellen, unser Engagement über 2019 hinaus fortzusetzen“, meinte Robert Eckhardt. Für Einzelheiten sei es aber noch zu früh, ergänzte Jürgen Rost. Erst einmal gehe es darum, das Altstadtfest 2019 erfolgreich über die Bühne zu bringen. Zum Hintergrund: Der Ausgang der Verhandlungen mit der Stadt über die Finanzausstattung und das Risikomanagement dürfte maßgeblich sein für den weiteren Weg der Helmstedter Traditionsveranstaltung.

Einen neuen Akzent will der Arbeitskreis beim aktuellen Altstadtfest am Heinrichsplatz setzen. Dort soll „Summer feeling“ herrschen, mit einer entsprechenden Dekoration, zu der auch einige Holz-Flamingos gehören werden. Der Auftrittsort Heinrichsplatz soll damit aufgewertet werden.

Die Stände des Festes, zu dem wie immer auch ein verkaufsoffener Sonntag gehört, werden am Freitag, 6. September, ab 15 Uhr, am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Die Geschäfte der Innenstadt werden am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Die Musik und das Bierangebot stehen traditionell im Mittelpunkt beim Altstadtfest. Der Fassanstich erfolgt am Freitag um 19 Uhr auf dem Marktplatz, wo sich auch die Hauptbühne befindet. Für Live-Musik sorgen „Live and Famous“ am Freitag von 20.30 Uhr bis 0.30 Uhr, „Ablazed“ am Samstag von 21 Uhr bis 0.30 Uhr und die Beat-Tones am Sonntag von 15.30 Uhr bis 18 Uhr. Auf dem Heinrichsplatz geben am Samstag mehrere DJs den Ton an, auch werden dort gegen 15 Uhr die Läufer des Grenzlandlaufs empfangen, die in diesem Jahr von Niederndodeleben nach Helmstedt laufen.