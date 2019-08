Marktplatz Helmstedt hat mit Campus-Office ein Schmuckstück

Es ist vollbracht: Die Sanierung des Wohn- und Geschäftshauses am Markt 10 in Helmstedt ist fertig. Am Freitag hat Besitzer und Bauherr Lorenz Flatt das Campus Office, wie der Helmstedter Geschäftsmann die Verwaltungszentrale seiner Firma nennt, vor 30 Gästen eingeweiht. Zu seiner Unternehmensgruppe gehört unter anderem der Bau- und Gartenfachmarkt Obi in Helmstedt. Die ebenerdige, komplett neu gestaltete Büroetage ist auch Sitz der...