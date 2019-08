Betrunkene Frau ohne Führerschein bei Unfallstelle geschnappt

Die Polizei hat am Samstag eine betrunkene Autofahrerin ohne Führerschein geschnappt, weil sie auffällig an die polizeiliche Absperrung eines Unfalls heranfuhr, bei dem eine Mottoradfahrerin ums Leben kam. Die 48-Jährige aus dem Ohre-Kreis in Sachsen-Anhalt war am späten Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 244 bei Grasleben unterwegs, als sie an die polizeiliche Absperrung eines tödlichen Unfalls gelangte.

Alkoholgehalt von 3,47 Promille

Als Polizisten nach einem Zeugenhinweis die Fiesta-Fahrerin kontrollierten, nahmen sie sofort Alkoholgeruch wahr. Zunächst ergab ein Alkoholtest 3,47 Promille. Bei den weiteren Überprüfungen zeigte sich, dass der Fahrerin bereits im Jahr 2014 die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen worden war. Der 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Die Autoschlüssel wurden sichergestellt

Zu guter Letzt stellten die Beamten auch den Fahrzeugschlüssel des Fiats aus Gefahren abwehrenden Gründen sicher.