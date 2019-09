Haus brennt in Schöningen lichterloh

In der Helmstedter Straße brannte ein Nebengebäude im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung. Aus dem Hauptgebäude wurden zwei Personen und drei Katzen gerettet.

In der Nacht zu Sonntag ist ein Haus in Schöningen aus noch ungeklärter Ursache abgebrannt. Wie Kirsten Fricke, Pressesprecherin der Feuerwehr Schöningen, mitteilt, brannte in der Helmstedter Straße ein Nebengebäude im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung. Die feuerwehr wurde um kurz vor drei Uhr zu dem Brand gerufen.

Zwei Personen und drei Katzen gerettet

Aus dem Hauptgebäude wurden zwei Personen und drei Katzen gerettet. Die Feuerwehr konnte aufgrund der starken Flammen das Feuer zunächst nur von außen bekämpfen. Mehrere Gasflaschen wurden aus dem benachbarten Stallgebäude in Sicherheit gebracht.

Bis zirka 5 Uhr die Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf sowie der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Straßensperrung für Löscharbeiten

Die Bundesstraße 244 war im Bereich der Helmstedter Straße während des Einsatzes voll gesperrt. Die Straßensperrung ist in den Morgenstunden wieder aufgehoben gewesen.