Jan Wulzenstieg siegt bei Einachspflugwettbewerb in Bornum

Die Pfluggemeinschaft Bornum hat am vergangenen Sonntag zum 25. Mal zum traditionellen Einachspflugwettbewerb eingeladen. Das besondere Ereignis auf dem abgeernteten Ackerstück von Elisa Pape am östlichen Dorfrand direkt an der Bundesstraße 1 war wieder einmal sehr gelungen. 300 Besucher...