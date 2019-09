Das Klassentreffen fand im "Cafè am Markt" statt.

Königslutter. Die Schulfreunde der Mittelschule in Königslutter besuchten unter anderem das Geopark-Informationszentrum.

Alte Schulfreunde treffen sich nach Jahren in Königslutter wieder

62 Jahre nach der Entlassung aus der Mittelschule in Königslutter, fand ein Klassentreffen im „Café am Markt“ in Königslutter statt.

Zu Beginn herrschte eine bedrückte Stimmung, wegen der dieses Mal so geringen Teilnehmerzahl, bedingt durch Tod, Krankheit oder Pflege der Partner, heißt es in einer Mitteilung. Erst beim Austausch der vielen Erinnerungen hellte sich die Stimmung wieder etwas auf. Beim Besuch des Museums im Geopark-Informationszentrum, staunten die Ehemaligen über die ausgestellten geologischen und fossilen Schätze und auch die Innenarchitektur des Hauses fand viel Anklang.

So wurde der Wunsch geäußert, bei einem nächsten Aufenthalt in Königslutter, dieses interessante Museum noch einmal zu besuchen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Abgerundet wurde das Klassentreffen durch ein gemeinsames Abendessen im Restaurant „Brisand“ und beim Abschied hofften alle, dass in den nächsten Jahren doch noch einmal ein Klassentreffen stattfinden wird.