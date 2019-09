Wasserversorgung nach Lauingen wird unterbrochen

Im Zuge der Einbindungsarbeiten hinsichtlich der Wasserversorgung für das Baugebiet „Hinter dem Thiegarten“ in Königslutter-Lauingen ist es erforderlich, die Wassertransportleitung von Königslutter nach Lauingen am Mittwoch, 11. September, in der Zeit von 9.30 Uhr bis etwa 15.30 Uhr außer Betrieb zu nehmen, teilen die Stadtwerke Königslutter mit.

Kunden sollen Wasservorrat anlegen

Leider sei es nicht möglich eine zusätzliche Einspeisung zu erstellen oder eine Überbrückung der zu trennenden Leitung vorzunehmen, so dass in der Folge der Bauarbeiten die Wasserversorgung für alle Haushalte im Ortsteil Lauingen unterbrochen ist. Auch nach der Wiederinbetriebnahme der Transportleitung kann es übergangsweise zu Beeinträchtigungen der Versorgung, etwa durch Druckschwankungen oder Wassertrübungen kommen.

Die Stadtwerke bittet alle Kunden um Verständnis und empfehlen, für die vorgenannte Zeit einen ausreichenden Wasservorrat anzulegen. Für Rückfragen stehen Tobias Koch (05353) 951121 und Dirk Jahnke (05353) 951124 zur Verfügung. red