Entlassungsjahrgang 1954 aus Königslutter trifft sich

Ein fester Stamm ehemaliger Schüler des Entlassungsjahrganges 1954 der Driebeschule Königslutter hat sich gebildet und diese Senioren treffen sich nunmehr jedes Jahr für ein paar Stunden. Insgesamt gab es in den zurückliegenden 65 Jahren 25 Wiedersehensfeiern mit teilweise großem Programm.

Bis zu seinem Tode 1987 war oftmals auch der damaligen Klassenlehrer Günther Thielebein dabei. Nunmehr sind die damaligen „Jungen“ alle bereits im „Junggreisenalter“ wie Wolf Biermann sagt und für die Auswärtigen aus gesundheitlichen Gründen beschwerlich. Deshalb sind nur die Lutterschen regelmäßig dabei.

Peter Bullmann, Rudolf Weber, Wolfgang Bullmann, Gerhard Buchtmann, Dieter Klapschinski, Werner Gantz und Arno Lange (v.l.) am Tetzelstein im Elm. Foto: Privat

Organisator Wolfgang Bullmann hat zum Waldrestaurant Tetzelstein eingeladen. Der Küchenchef des Inhabers Thomas Heldt bereitete ein leckeres Frühstück, an das sich ein Frühschoppen anschloss. Auch an alle die nicht teilnehmen konnten wurde gedacht. Darunter auch an Seefahrer Horand Hahn, der erkrankt in Portugal lebt. Von den ehemals 46 der starken Abgangsklasse, sind die Adressen von 15 noch bekannt. Die überwiegende Anzahl ist verstorben und einige sind unbekannt verzogen. So lauten die Aufzeichnungen, die von Werner Gantz geführt werden. Ehe diese Klasse einen Unterrichtsraum im Haus an der Straße Driebe bekam, begann die Schulzeit in der ehemaligen Schießhalle an der Kämmereiplantage und im Haus der späteren Steinmetzschule am Kaiserdom. Nach den Kriegsjahren musste viel improvisiert werden. Spätsommer des kommenden Jahres soll in Braunschweig-Riddagshausen das Treffen stattfinden.