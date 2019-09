Fahrradfest auf dem Biohof Hansmann Klein Twülpstedt

Weinfeste schießen wie Pilze aus dem Boden. Die kann inzwischen jeder. Ein Fahrradfest dagegen ist eine ganz neue Idee, die zugleich dem Zeitgeist Rechnung trägt. Es geht ums Klima. So sieht das Silvia Kusch vom gleichnamigen Reisebüro in Velpke und Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft. Das Gremium hat sich um ein Gegenstück zur Velpker Messe Gedanken gemacht. Die Schau findet im Zwei-Jahres-Takt statt. Und genau so soll das...