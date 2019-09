Fachfirma inspiziert Helmstedter Abwasserkanäle

Helmstedt. Die Arbeiten an mehreren Straßen in Helmstedt und Offleben können bis in den Dezember dauern.

Eine Fachfirma aus Duderstadt inspiziert ab Montag, 16. September, im Auftrag der Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH) etwa 13 Kilometer des Abwasserkanalnetzes in Helmstedt. Bearbeitet werden Kanäle verschiedener Straßen in der Kernstadt (unter anderem Triftweg, Wilhelmstraße, Nordstraße, Walbecker Straße, Memelstraße, Tilsiter Straße und Danziger Straße), in Büddenstedt (Am Ring, Wulfersdorfer Straße, Westendorf und im Bereich zwischen St.-Barbara-Straße und Schulstraße) sowie das gesamte Kanalnetz in Offleben.

Zunächst werden die Kanäle mit mit Hochdrucktechnik gereinigt und anschließend mittels Kameratechnik inspiziert. Die Arbeiten werden bis Mitte Dezember andauern.

Sanierungsbedarf wird ermittelt

Die regelmäßige Zustandserfassung und -bewertung der Abwasseranlagen gehöre zu den wesentlichen Betreiberpflichten der Eigentümer und Betreiber von Kanalnetzen, teilt die Stadt Helmstedt mit. Die erhobenen Erfassungsdaten werden im Anschluss von der AEH ausgewertet und eingestuft. Hieraus wird dann der Erneuerungs- und Sanierungsbedarf ermittelt und im Abgleich mit dem Gesamtnetz der Stadt Helmstedt nach Prioritäten eingestuft.

Störungen bei der Entwässerung

„Für die am Kanalnetz angeschlossenen Kunden der Abwasserentsorgung ist es in diesem Zusammenhang wichtig zu wissen, dass es im Rahmen der Hochdruckreinigung des Kanalnetzes zu Störungen in den Grundstücksentwässerungsanlagen kommen kann, wenn diese nicht den Regeln der Technik entsprechend ausgeführt und betrieben werden“, sagt Bernd Geisler, Geschäftsführer der AEH.

Bei Hausanschlüssen ohne einen vorgeschriebenen Übergabeschacht, eine Rückstausicherung und eine ausreichend bemessene Entlüftung über das Dach kann es bei den Reinigungsarbeiten zu Problemen in den Grundleitungen innerhalb und außerhalb des Hauses kommen.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt. Weitere Auskünfte unter (05351) 531719 und (05351) 531721.