Helmstedts Mehrgenerationen-Spielplatz steht im Abseits

Diesen Spielplatz kennen vermutlich nur Eingeweihte: Dabei ist das Gelände an der Krummen Gasse in Helmstedt einst mit Europäischen Fördermitteln aufgepeppt worden. Gemeint ist der Mehrgenerationen-Spielplatz mit Boule-Bahn, Kletterstangen, Rutsche, Schaukel und Fitnessgeräten für Erwachsene, auch für Senioren. Nun, zehn Jahre nach seiner Einweihung, ist das gut gemeinte Projekt wieder ein umstrittenes Thema in den...