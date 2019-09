Helmstedt. Bei der landesweiten Aktion überprüften die Beamten neben Autofahrern auch den Güterverkehr und Smartphones am Steuer.

Polizei überprüft in Helmstedt 104 Fahrzeugführer

Die Polizei hat am Donnerstag im Wolfsburger Stadtgebiet und im Landkreis Helmstedt bei der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben“ insgesamt 104 Fahrzeugführer überprüft. Gleich für 45 Fahrer endete die flächendeckende und konzentrierte Überwachungs-Aktion mit einem Buß- oder Verwarngeld. Der Fokus lag auch beim gewerblichen Güterverkehr. Dabei wurde thematisch auf die Gefahren im toten Winkel und der Ablenkung durch das Nutzen von Smartphones während der Fahrt hingewiesen.

Der Aktionstag der Polizei begann am Donnerstagmorgen und endete in den späten Abendstunden. Unter anderem wurde in Ochsendorf ein 38 Jahre alter Fahrer eines VW Busses mit 1,56 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der Wolfsburger war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.