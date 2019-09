Erster Palliativtag in Lehre: Sterben aus der Tabuzone holen

Es ist ein Thema, das behutsam mehr und mehr aus der Tabuzone herausgeholt wird: in Würde Sterben. Dass es kein Tabuthema bleibt, dafür sorgt auch die Arbeit des Vereins Palliativnetz Gemeinde Lehre. Seit 2017 helfen dessen Mitglieder todkranken Menschen und deren Angehörigen, Abschied im eigenen Umfeld, zumindest aber in der eigenen Gemeinde nehmen zu können. Am Samstag lud der Verein in Kooperation mit der Gemeinde zum ersten...