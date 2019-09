Helmstedter Juso-Vorsitzende im Amt bestätigt

Bei den Vorstandswahlen sei die bisherige Vorsitzende der Helmstedter Jusos, Sarah Monien, zum zweiten Mal in Folge bestätigt worden. Für die zukünftige politische Arbeit der Jusos in Helmstedt habe die

26-Jährige angekündigt, nicht nur die zahlreichen Angebote für die Mitglieder der Jusos Helmstedt wie die monatlichen öffentlichen Vorstandssitzungen fortzuführen, sondern auch die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit den Jusos des Nachbarlandes Sachsen-Anhalt weiter zu vertiefen. So sei für dieses Jahr noch eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit Bowling geplant.

Bei den Vorstandswahlen wurde zudem Florian Friedrich als stellvertretender Vorsitzender gewählt, aus den Reihen der Neumitglieder wurde der Vorstand durch Marit Wesemann und Ferhat Kara ergänzt, teilen die Jusos weiter mit.

Wer noch kein Mitglied ist, aber Interesse hat, sich aktiv für die Politik im Landkreis Helmstedt einzusetzen, kann die Organisation über die sozialen Netzwerke oder auch per E-Mail an jusos@spd-helmstedt.de erreichen.