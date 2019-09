Helmstedter Uni-Tage warnen vor einer Busserl-Demokratie

Helmstedt. Die Helmstedter Universitätstage sind bei ihrer 25. Auflage so gut wie selten zuvor besucht worden. Hatte bereits die Eröffnung am Freitag mit Beteiligung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil im voll besetzten Juleum stattgefunden, so war das Publikumsinteresse an der öffentlichen Expertentagung am Sonnabend kaum geringer. Dieser subjektive Befund des Berichterstatters mag andeuten: Der Beirat hatte mit dem...